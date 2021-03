Ein Auto ist bei Taucha im Kreis Nordsachsen in eine Tierherde gefahren und hat dabei 14 Ziegen und sechs Schafe getötet. Die Hüterin der Herde habe am Dienstagabend mit den Tieren in der Nähe der Ortsgrenze der Kleinstadt die Straße überquert, sagte ein Polizeisprecher. Auf der Straße kam es dann zum Zusammenstoß. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Viehhalterin geschah nichts.