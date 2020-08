Die Ermittlungen gegen mutmaßliche Mitglieder eines in Sachsen und Sachsen-Anhalt aktiven rechtsextremen Prepper-Netzwerks könnten an Verjährung scheitern. Das bestätigte am Donnerstag ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg, die das Verfahren leitet. Die Verstöße gegen das Waffenrecht wären im Dezember fünf Jahre her und damit verjährt, falls Ermittler keine neuen Hinweise fänden, um den Anfangsverdacht zu erhärten. Wenn man bis Dezember genügend Anhaltspunkte gefunden habe, könne man Beschuldigte befragen und eine drohende Verjährung damit unterbrechen, so der Sprecher.