Klare Regeln: Seit 2019 ist der See Naturschutzgebiet. Entsprechende Hinweisschilder erläutern die Vorschriften. Bildrechte: LRA/Seidler

Bei einer Kontrolle am Werbeliner See bei Delitzsch sind insgesamt 75 Verstöße gegen die dort geltenden Naturschutzregeln festgestellt worden. Das hat die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Nordsachsen mitgeteilt. So wurden Personen abseits von Wegen, am Ufer oder beim Baden, mit nicht angeleinten Hunden oder mit Hunden abseits der Wege angetroffen.



Anlass für die Kontrollen waren wiederholte Hinweise und Beschwerden von Bürgern. Dabei wurde die Behörde von Beamten des Polizeireviers Delitzsch unterstützt. Die Ergebnisse der Kontrollen würden nun ausgewertet und entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, hieß es.