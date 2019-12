Eigentlich ist "Monis kleine Oase" in Eilenburg wegen Altersgründen bereits geschlossen. Doch an Weihnachten wird eine Ausnahme gemacht: Die 77-jährige Monika Neumann-Wächtler lädt Kranke und Bedürftige an Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag in ihr Restaurant "Monis kleine Oase" ein. Seit 1986 kocht und bewirtet sie Menschen, damit diese nicht allein sein müssen. In diesem Jahr wird sie von drei Sponsoren unterstützt. Es gebe Platz für 15 Personen am Heiligabend, sagte Neumann-Wächtler MDR SACHSEN.