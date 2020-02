Fortnite, Call of Duty oder die Sims kennt jeder Gamer. Wer sich aber noch an Pac-Man, Donkey Kong oder Tetris aus eigenen Jugendtagen erinnert, dürfte seinen 30. Geburtstag schon vor längerer Zeit gefeiert haben. Wie Computerspiele früher aussahen und wie man damit spielen konnte, können Besucher in der Sonderausstellung "Come. See. Play - Aufbruch ins Abenteuer" an Spielstationen im Schloss Hartenfels in Torgau ausprobieren. Dort werden Spiele aus allen Kontinenten und 40 Jahren Games-Geschichte gezeigt. Im Foyer steht auch eine Video-XChange-Box. Dort kann man seine eigenen Computerspiele, die einem womöglich in den Winterferien zu langweilig geworden sind, gegen andere gebrauchte Spiele umtauschen. Das geht noch bis zum Ende der Ausstellung am 31.3.2020.