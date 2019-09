Der Delitzscher Stadtrat will am Donnerstag über den Bau eines neuen Wohngebietes auf dem Gelände des ehemaligen Biomassekraftwerks entscheiden. Die Markkleeberger Firma GPM plant, auf der 22 Hektar großen Fläche mehrere Wohnhäuser errichten. Dort befindet sich aber ein noch nicht abgetragener Schlackeberg.

Man sei dabei, das Ganze zu untersuchen und habe bereits Proben an ein Labor geschickt, sagte GPM-Geschäftsführer Peter Jugl MDR SACHSEN. Aber letztlich handle es sich nur um Asche und sei damit ungefährlich, so Jugl. Geplanter Baustart für das Wohngebiet ist frühestens in zwei Jahren.