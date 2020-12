Aus diesem Grund war die Leipziger Polizei mit einem Großaufgebot in der Stadt. Neben sächsischen Polizisten waren Beamtinnen und Beamte aus verschiedenen Bundesländern sowie der Bundespolizei im Einsatz. Mehrere Wasserwerfer wurden in der Leipziger Innenstadt aufgefahren. Auch die Reiterstaffel war unterwegs.



An den Zufahrtsstraßen nach Leipzig und auf dem Hauptbahnhof wurden Anreisekontrollen durchgeführt. In Dölzig wurde in diesem Zusammenhang ein Reisebus festgesetzt, schrieb die Polizei auf Twitter. Am Sonnabendvormittag sei außerdem durch die Polizeidirektion Zwickau mit dem Inhaber eines Busunternehmens aus dem Vogtland eine sogenannte Gefährderansprache durchgeführt worden, hieß es auf demselben Kanal.