Die Polizei in Leipzig bereitet sich mit einem großen Aufgebot auf die für Mittwoch angekündigte Demonstration der rechtspopulistischen Partei "Aufbruch deutscher Patrioten - Mitteldeutschland" (AdPM) vor. Die im linken Szene-Stadtteil Connewitz für 18.00 Uhr angemeldete Versammlung der neuen Partei des Ex-AfD-Mannes André Poggenburg wurde laut Polizei unter bestimmten Auflagen von der Stadt gestattet. Wie der Auflagenbescheid genau aussehe, erfahre die Polizei aber erst bei der Einsatzbesprechung am Mittwoch, sagte ein Polizeisprecher. Es sei breiter Gegenprotest angekündigt. Man werde deshalb von Einsatzkräften der sächsischen Bereitschaftspolizei und aus anderen Bundesländern unterstützt.

Poggenburg darf zum ersten Mal nach Connewitz. Bildrechte: dpa

Die Beamten registrierten bereits Gewaltaufrufe gegen die Polizei im Internet. "Die Erfahrungen zeigen, dass verbale Stimmungsmache durch einige in reale Gewalt umgesetzt wird," heißt es in einer Mitteilung.



Der Leipziger Polizeipräsident Torsten Schulze hofft appelierte am Dienstag: "Wir setzen auf die Friedlichkeit aller Versammlungsteilnehmer." Die Polizei rechne jedoch mit einer "dynamischen Lage" rund um die Versammlung. Es werde zu Straßensperrungen kommen. Die Polizei empfiehlt den Bereich weiträumig zu umfahren.