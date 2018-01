Was schätzt seine Klasse an ihm? Wie hebt sich sein Unterricht vom üblichen Schulalltag ab? Ein Schüler über Kolitsch:

Kolitsch selbst gibt sich bescheiden. Seine erste Reaktion auf den Gewinn sei Ungläubigkeit gewesen. "Die zweite Reaktion war Dankbarkeit, die ich gar nicht in Worte fassen kann." Was seinen Unterricht von dem anderer Lehrer unterscheidet, weiß Kolitsch selbst nicht so genau. "Mit ist wichtig, dass ich die Schüler gut leiden kann." Er freue sich über die vielen klugen und redegewandten jungen Menschen. "Ich habe das Gefühl, in jeder Stunde selbst etwas dazuzulernen."