Explosion vor AfD-Büro in Döbeln

Eine Explosion hat am Donnerstagabend die Kleinstadt Döbeln erschüttert. Vor einem Parteibüro der AfD war noch unbekannte Substanz detoniert. Anwohner berichten von einem lauten Knall. Wie die Polizei mitteilte, besteht der Verdacht einer politisch motivierten Straftat. Deswegen sei das Landeskriminalamt an den Ermittlungen beteiligt.

Durch die Wucht der Detonation wurden das Haus, benachbarte Gebäude sowie zwei geparkte Autos beschädigt. Scheiben gingen zu Bruch. Außerdem geriet Werbematerial in Brand. Verletzt wurde niemand. Zu möglichen Verdächtigen wollte sich die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht äußern.



Die AfD schreibt auf Twitter von einem "schweren Anschlag auf AfD in Sachsen". Sachsens Vize-Regierungschef Martin Dulig erklärte ebenfalls auf Twitter, "für den Anschlag" gebe es "keine Legitimation". Gewalt gehört nicht zu den Mitteln der Demokratie. Die AfD muss politisch bekämpft werden und nicht mit Sprengkörpern". Weiter erklärte der SPD-Politiker: "Dieser Anschlag hilft der AfD und schadet der Demokratie."



In Sachsen gab es in der Vergangenheit wiederholt Übergriffe auf AfD-Einrichtungen, zuletzt vor einigen Tagen in Eilenburg und Riesa. Die ländliche Region um Döbeln gilt als Hochburg der rechten Szene. Hier sind unter anderem die NPD und "der dritte Weg" aktiv.