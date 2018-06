Insgesamt gingen am Sonnabend bei der Polizei in Döbeln rund 25 Notrufe wegen umgestürzter Bäume sowie überfluteter Keller und Straßen ein.

Nach dem Unwetter ist in Döbeln nun Aufräumen angesagt. Seit Sonnabend 21 Uhr ist die Feuerwehr im Dauereinsatz. Vielerorts helfen Nachbarn den betroffenen Familien. Auch das THW war am Sonntag mit acht Fahrzeugen in Döbeln im Einsatz. In der Muldenstraße musste eine Tiefgarage ausgepumpt werden. Acht Autos sind Reporterangaben zufolge dort den Wassermassen zum Opfer gefallen. Die Spuren der Schlammlawinen sind auf den Straßen deutlich zu sehen.