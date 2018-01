Bei der LAN-Party geht es vor allem um den Spaß am Spielen. Zwar können sich die Teilnehmer in diesem Jahr auch für eines der großen Turniere qualifizieren, die nebenan in Halle 4 ausgefochten werden und dort bis zu 10.000 Euro gewinnen, aber für die meisten gilt das Motto "Dabeisein ist alles" - auch für Sebastian Konartz. Der 35-Jährige kommt aus Koblenz nach Leipzig, um seine Kumpels zu treffen. "Es ist eine Community hier. Man sieht die Leute, mit denen man vorher nur über den Sprachchat Kontakt hatte, Auge in Auge und kann auch mal Danke sagen für all die Jahre."