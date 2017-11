Am Sonnabend hat mit einer Drückjagd in der Dübener Heide die Jagdsaison in Sachsen begonnen. Rund 100 Jäger bejagten zwischen Bad Düben und Eilenburg einen etwa 1.100 Hektar großen Teil des Reviers Schöneiche, in dem sich momentan sehr viel Schwarzwild aufhalten soll. Mit 19 Abschüssen sei die Wildschweinjagd nicht überragend, aber aufgrund des anhaltenden Regens erfolgreich gewesen, teilte der Jagdleiter mit. Gerade die sogenannten Schwarzkittel drängen immer stärker in den Fokus der Jägerschaft. Und das nicht nur wegen ihrer Anzahl. Der Ausbruch der amerikanischen Schweinepest in Süd-Ost-Tschechien beunruhigt die Jäger. Aus diesem Grund wurden bei den geschossenen Tieren Blutproben entnommen.