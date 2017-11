Besonders wichtig: ICE-Züge der Linie Berlin-Halle-Erfurt-Frankfurt (Main) fallen bis zum 22. November komplett aus. Vom 18. bis 27. November kommt es auch zu Umleitung der ICE-Züge Dresden-Leipzig-Wiesbaden über die alte Strecke Naumburg/Weimar, dadurch verlängert sich die Reisezeit um teilweise gut eine Stunde. Der IC zwischen Magdeburg-Halle-Leipzig-Dresden soll in der Nacht vom 21. zum 22. November nicht fahren. Umleitungen gibt es im gleichen Zeitraum bei den ICE der Linie Berlin-Leipzig-München. Der IC zwischen Hannover und Dresden hält vom 18. bis 21. November nicht am Flughafen Leipzig/Halle.

Die S4 (Riesa-Hoyerswerda) fällt zwischen Stötteritz und Thekla aus. Hier fahren Ersatzbusse zwischen Leipzig-Hauptbahnhof und Thekla. Die S5/5x hält zwischen Halle und Leipzig nicht an Flughafen und Messe und wird über Schkeuditz umgeleitet. S-Bahnen, die planmäßig in Leipzig/Halle-Flughafen beginnen oder enden, fallen zwischen Airport und Leipzig-Connewitz aus. Dafür soll es aber einen Ersatzbus geben. Der Regionalexpress 13 (Magdeburg – Leipzig) hat veränderte Abfahrtszeiten. Eine zusätzliche Streckensperrung gibt es in der Nacht vom 21. zum 22. November zwischen Rackwitz und Leipzig Hauptbahnhof. Für die Linien S1, S3, S4, RE 6, RE 13, RE 17, RE 50, RB 110, RB 113, EBx12 und EB 22 fahren ersatzweise Busse auf Teilen der Strecken.

Die Fahrplanänderungen gelten bis zum 22. November und können auf der Webseite der Deutschen Bahn nachgelesen werden. Wenn die Arbeiten am Knoten abgeschlossen sind, steht bereits die nächste Sperrung an.

Ab dem 22. November ist Stillstand am Hauptbahnhof in Halle (Saale) angekündigt. Der Bahnknoten Halle wird nach DB-Informationen an die Schnellfahrstrecke Berlin-München angeschlossen. Die Ostseite des Hauptbahnhofs soll am 30. November in Betrieb gehen. Vorher werden Signale, Weichen und Sicherungsanlagen mit dem Stellwerk verknüpft. Und das führt zu Zugausfällen und Umleitungen.