Gemäß Leipziger Polizeiverordnung ist das Betreten oder Benutzen der Eisflächen auf allen öffentlichen Gewässern der Stadt Leipzig nur zulässig, wenn sie durch die Stadtverwaltung freigegeben wurden. "Fakt ist aber, dass es so etwas in der Realität nicht gibt", erklärt Quosdorf. Die Stadtverwaltung erteile keine Freigaben von Eisflächen und übernehme keine Haftung für Schäden, Unfälle oder den eventuellen Einsatz von Rettungskräften. Stattdessen seien Verantwortung und Kosten selbst zu tragen. "Eisflächen betritt man immer auf eigene Gefahr. Eine Belastbarkeit fürs Schlittschuhlaufen, Eishockey oder Spazierengehen kann von niemandem garantiert werden", so der Stadtsprecher.