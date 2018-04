Spielen im Strahlenland: Die Region rund um das weißrussische Dorf Saschirje kämpft bis heute mit den Folgen der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl. Bildrechte: MDR/Elterninitiative für Saschirje

Am Sonnabend ist eine Delegation der "Elterninitiative für Saschirje / Belarus" aus Leipzig zu einem einwöchigen Weißrussland-Aufenthalt aufgebrochen. Ziel ist das Dorf Saschirje. Dort will sich die Elterninitiative um strahlenbelastete Kinder kümmern. Seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 1986 leidet das Dorf unter der radioaktiven Verseuchung. "In Weißrussland essen die Kinder immer noch strahlenbelastete Nahrungsmittel", erklärt Reisekoordinator Rainer Winkler MDR SACHSEN. Um ihnen zu helfen, lädt die Initative jedes Jahr 20 Kinder aus Saschirje nach Laußig in der Dübener Heide ein.

Etwa alle zwei Jahre reise die Initiative selbst nach Weißrussland, um die Freundschaft zu pflegen und ehemalige Gastkinder zu besuchen. Hilfsgüter will die Delegation nicht mitnehmen, erklärt Winkler. "Weißrussland geht es inzwischen materiell nicht mehr so schlecht, es geht mehr um Austausch." Vor Ort will sich die Initiative vor allem in der Schule und im Kulturzentrum engagieren und das Programm für den diesjährigen Aufenthalt der Kinder in Sachsen besprechen. Beim letzten Besuch der Elterninitiative in Saschirje stand ein Besuch im Kindergarten auf dem Programm. Bildrechte: MDR/Elterninitiative für Saschirje

Ein Zeichen setzten

Teil der Delegation ist auch die Grünen-Landtagsabgeodnete Franziska Schubert. "Die größte Umweltkatastrophe in der Geschichte der Menschheit beschäftigt mich fast schon mein ganzes Leben", erklärt Schubert. Sie wolle mit der Erinnerungsarbeit und dem Besuch ein Zeichen setzen und vor den Folgen der Atomkraft warnen.

Mit der Elterninitiative sei sie seit einigen Jahren in Kontakt. "Ich habe im Jahr 2016 [...] alle Hilfsorganisationen aus Sachsen [...] in den Sächsischen Landtag eingeladen. In der Folge habe ich schon zweimal Besuch von Menschen aus dem Dorf Saschirje im Landtag willkommen heißen dürfen. − Jetzt fahre ich selbst hin."

Der Super-GAU und die Folgen