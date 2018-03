Landrat Henry Graichen Bildrechte: CDU-Landesverband Sachsen

"Unsere Rettungsfahrzeuge befinden sich in einem Netzwerk im Landkreis", erklärte Graichen im Gespräch mit MDR SACHSEN. "Wenn sie Krankentransporte in die Stadt Leipzig vornehmen, werden sie gleich alarmiert, sobald sie den Patienten am Krankenhaus abgegeben haben, und als frei werdende Rettungsfahrzeuge weiter verplant. Das führt dazu, dass ein Rettungsfahrzeug, das eigentlich am Rande der Stadt Leipzig stationiert ist – sei es in Zwenkau oder in Machern – im Zweifelsfalle den ganzen Tag nicht mehr aus der Stadt rauskommt, weil die Einsatzhäufigkeit in der Stadt so weit angestiegen ist." Die Folge: Rettungswachen, die sich tiefer im Landkreis befinden, sind unterversorgt. "Das ist für uns ein vollkommen unakzeptabler Zustand", sagte Graichen.