Und auch der Seismologe Sigward Funke von der Universität Leipzig sagt in Bezug auf die neue Studie zur Erdbebenwahrscheinlichkeit in Mittelsachsen, die Gefahr sei nicht größer geworden. Sie sei jetzt nur besser bekannt.

Durch neue Auswertungsmethoden gehen die Wissenschaftler davon aus, dass die letzten beiden in der Region gemessenen Erdbeben im Frühjahr 2015 und 2017 auf der gleichen Bruchfläche in großer Erdtiefe entstanden sind. Das wiederum führt sie zu der Annahme, dass diese Beben weitere Spannungen tief in der Erde unter Mitteldeutschland auslösen könnten. Diese Spannungen, so die Theorie, würden sich dann irgendwann in Beben entladen. Wann dies geschehen kann, können die Seismologen jedoch immer noch nicht vorhersagen.