Connewitz-Randalierer müssen ins Gefängnis

Richter Marcus Pirk folgte mit dem Urteil dem Antrag der Staatsanwältin und setzte die Strafe ohne Bewährung aus. Eine Berufung ist möglich. In der Urteilsbegründung hieß es, der Aufmarsch der 250 bis 300 Rechten in dem linksgeprägten Stadtteil im Leipziger Süden habe aus seiner Sicht eine gezielte Provokation dargestellt. Alle Beteiligten hätten ein Riesenglück gehabt, dass nicht noch mehr passiert ist.

Vermummte ziehen gewaltbereit durch Connewitz. Bildrechte: MDR/Sebastian Willnow

Die Anwälte der Angeklagten kündigten noch im Gerichtssaal Rechtsmittel gegen das Urteil an. Zuvor hatten sie in ihren Plädoyers Freispruch für ihre Mandanten gefordert. Zur Begründung sagten sie, der Verdacht der Anklage habe sich während der Beweisaufnahme nicht bestätigt. Es sei lediglich bewiesen, dass ihre Mandanten sich an jenem 11. Januar 2016 in der Auerbachstraße in Leipzig-Connewitz befunden hätten. Dort waren sie von der Polizei mit weiteren rund 200 Menschen festgesetzt worden. Warum sie dort waren und wie sie dorthin gekommen seien, darüber gebe es keine bewiesenen Erkenntnisse. Zu den Aussagen einiger vorgeladener Zeugen sagte die Anwältin eines der Angeklagten, Zeugen seien das unzuverlässigste Beweismittel. Zudem bezeichnete die Verteidigung die Ereignisse in Connewitz als Spontandemo, die eskaliert sei.