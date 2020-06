Nachdem am Montag eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall getötet wurde, kam es am Mittwoch im Raum Leipzig erneut zu zwei schweren Unfällen mit Radfahrern. Ein 64-Jähriger kam ums Leben, eine 56-Jährige wurde schwer verletzt.

Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, starb der 64-Jährige bei einem Zusammenstoß mit einer Autofahrerin. Die Frau war auf der S37 bei Mügeln unterwegs. Dort habe sie beim Linksabbiegen in den Fasanenweg den Radfahrer übersehen. Die Beiden kollidierten. Der 64-Jährige stürzte und verstarb noch am Unfallort an den Folgen seiner Verletzungen. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock und musste medizinisch versorgt werden.

Bereits am Montagmittag war es in Leipzig zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin von einem Lastwagen erfasst und getötet wurde. Nach Polizeiangaben bog der Lkw-Fahrer von der Zwickauer Straße in die Richard-Lehmann-Straße ab. Dabei habe er die 35 Jahre alte Radfahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war, übersehen und überrollt. Die Frau sei noch an der Unfallstelle verstorben, so die Polizei.