Im Schönauer Park in Leipzig hat es gebrannt. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, standen gut drei Hektar mit Bäumen, Wiese und Schilf im Landschafts- und Naturdenkmal in Flammen. Die Trockenheit der vergangenen Wochen und der Wind hätten die Ausbreitung des Feuers am Abend begünstigt.