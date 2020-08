Die Stadt Leipzig übernimmt künftig in eigenen Lehrgängen die Grundausbildung für Anwärterinnen und Anwärter der sächsischen Berufsfeuerwehr und der Werkfeuerwehr am Flughafen Leipzig/Halle. Das geht aus einer Vereinbarung hervor, die Sachsens Innenminister Roland Wöller und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung am Donnerstag unterzeichnet haben. "Wir müssen dringend etwas für den Nachwuchs in Leipzig und bei allen sächsischen Berufsfeuerwehren und den Werkfeuerwehren tun", sagte Jung.

Sachsen braucht neue Berufsfeuerwehrleute

Aufgrund des demografischen Wandels ergebe sich ein enormer Bedarf an Ausbildungsplätzen, erläuterte Jung weiter. Durch anstehende Pensionierungen sind allein in Leipzig demnächst 20 bis 40 Feuerwehrleute pro Jahr zu ersetzen. Diesen Bedarf könne die Landesfeuerwehrschule in Elsterheide bei Hoyerswerda allein nicht decken, sagte Branddirektor Axel Schuh.

Ab nächstem Jahr machen wir bei uns die Grundausbildung. Damit wollen wir die Landesfeuerwehrschule entlasten. Wir haben hier gute Möglichkeiten und brauchen nur noch neue Ausbilder. Axel Schuh Branddirektor Berufsfeuerwehr Leipzig

Pilotprojekt vorerst auf drei Jahre angelegt

Die Lehrgänge werden am Feuerwehrtechnischen Ausbildungszentrum in Leipzig angeboten. Pro Jahr soll es jeweils einen Lehrgang für 24 Teilnehmende geben. Das Pilot-Projekt ist zunächst auf drei Jahre begrenzt. Inhalt der Ausbildung sind unter anderem die Höhenrettung, Brandbekämpfung in Reisezügen und die Bekämpfung von Umweltgefahren.

Quelle: MDR/sm