Steinmeier in Bad Lausick "Keiner kommt - Feuerwehren in Not!"

Es brennt und keiner kommt löschen - eine Horrorvorstellung, aber sachsenweit gar nicht soweit an der Realität vorbei. Personalmangel, wenig finanzielle Unterstützung - das sind wohl die Hauptgründe für die Not der Feuerwehren in Sachsen. Den Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich am Montag in Bad Lausick wollen die Feuerwehrleute dort nutzen, um auf Probleme aufmerksam zu machen.