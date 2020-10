Auf dem Flughafen Leipzig/Halle absolvierte der neue Airbus A350 der Bundesregierung am Donnerstag erste Testflüge. Trainiert wurde unter anderem das sogenannte "Touch and Go", wobei die Maschine mehrfach aufsetzt, um danach direkt wieder durchzustarten. Die Testflüge am Mittwoch und Donnerstag wurden von der Flugbereitschaft der Bundeswehr im Auftrag des Bundesverteidigungsministeriums durchgeführt, teilte eine Sprecherin des Flughafens mit. Dabei werden die Flughafenflächen lediglich zur Verfügung gestellt.