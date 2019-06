Das Leibniz-Institut für Länderkunde rät mit Blick auf die Entwicklung strukturschwacher Regionen zu Mut und Kreativität. Wirtschaftlich schwächere Gegenden müssten in die Lage versetzt werden, "ihre ökonomische Basis neu zu erfinden und gleichermaßen sozialverträglich wie ökologisch nachhaltig zu gestalten", erklärte das Institut mit Sitz in Leipzig am Mittwoch. Dazu sei vor allem auch eine finanzielle Förderung nötig.