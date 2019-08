01.08.2019 | 13:50 Uhr A72 zwischen Rötha und Borna wird freigegeben - Skater dürfen testen

Am Freitag wird ein weiterer Teil der A72 Leipzig Richtung Chemnitz freigegeben. Das 9,5 Kilometer lange Teilstück ist zunächst nur in eine Richtung befahrbar. Ab Ende September rollt es dann laut Landesamt für Straßenbau und Verkehr auch in die Gegenrichtung. Freitagmittag dürfen Skater und Läufer die Strecke zwischen Rötha und Borna schonmal testen, bevor dann die Autos und Lkw rollen.