Ein Friedensgebet in der Wurzener Stadtkirche St. Wenceslai soll in der angespannten Stadtgesellschaft Raum für Gespräche schaffen. (Symbolbild)

Ein Friedensgebet in der Wurzener Stadtkirche St. Wenceslai soll in der angespannten Stadtgesellschaft Raum für Gespräche schaffen. (Symbolbild)

Ein Friedensgebet in der Wurzener Stadtkirche St. Wenceslai soll in der angespannten Stadtgesellschaft Raum für Gespräche schaffen. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Am Montagabend soll in der Wurzener Wenceslaikirche ein ökumenisches Friedensgebet veranstaltet werden. Dazu haben die katholische und evangelische Kirchgemeinde zusammen mit der Stadtverwaltung eingeladen. Unter dem Motto "Für Offenheit, Miteinander und Vertrauen - Wurzener ziehen an einem Strang" wollen die Veranstalter ein Zeichen für ein Weltoffenheit und Toleranz setzen, heißt es im Aufruf der Stadt. Wurzen war durch mehrere Übergriffe auf Flüchtlinge in die Schlagzeilen geraten.