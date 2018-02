Rund 250 Menschen haben am Montagabend in der evangelischen Kirche in Wurzen an einem Friedensgebet teilgenommen. Sie wollten ein Zeichen für Toleranz und Offenheit sowie gegen Stigmatisierung setzen. Selbst die Emporen waren bis auf den letzten Platz besetzt. In Fürbitten und kleinen Redebeiträgen sprachen sich viele Wurzner am Mikrofon der Kirche für einen resepektvollen Umgang miteinander aus.



Man müsse wieder mehr miteinander reden, man dürfe nicht einer Minderheit die Deutungshoheit über die Stadt überlassen, sagte ein junger Mann. Eine ältere Frau meinte, man müsse Haltung zeigen für einen lebenswerten Ort. Viele Wurzner erklärten, sie seien gekommen um zu zeigen, dass Wurzen eben nicht das braune Herz des Muldentals sei und die Friedliebenden in dieser Stadt die Mehrheit stellen. Die Pfarrer der Stadt hatten nach Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und Deutschen zu dem ökumenischen Gottesdienst geladen.



Der Heimatverein Wurzen durfte nicht in die Kirche und musste vor dem Gotteshaus ausharren. Bis zum frühen Abend blieb es Reporterangaben zufolge friedlich.



