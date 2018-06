Holzendorf nennt das Protected Bike Lane. Die Idee kommt aus den USA. Dabei werden Radspuren durch Poller, Blumenkübel oder Bordsteine vom Autoverkehr getrennt. Umgesetzt wurde dieses Konzept so noch nicht in Deutschland. Aber auch der Allgemeinde Deutsche Fahrrad Club (ADFC) setzt sich unter anderem in Hamburg dafür ein.