Leipzig wächst weiter. Zum Jahresende hatten insgesamt 590.337 Personen ihren Hauptwohnsitz in Leipzig. Das sind 10.807 mehr als 2016. Auch der Baby-Boom hält an: 6.976 Kinder kamen 2017 zur Welt, 103 mehr als im Jahr zuvor. Das meldete das Amt für Statistik und Wahlen der Stadt Leipzig. Damit ist eine neue Höchstmarke in der Statistik nach 1990 erreicht.

Die Beliebtheit Leipzigs ist ungebrochen. So ist auch die Zahl der Touristen in der Messestadt im vergangen Jahr erneut gestiegen. Volker Bremer, Geschäftsführer der Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, gab am Donnerstag bekannt, dass im Jahr 2017 die Drei-Millionen-Marke bei Übernachtungen in Hotels und Pensionen überschritten wurde. 2016 waren noch knapp 2,9 Millionen Übernachtungen gezählt worden.