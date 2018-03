Am Industriestandort Böhlen/Lippendorf bei Leipzig sind am Montagabend drei Lagerhallen in Brand geraten. Wie das Lagezentrum der Landesregierung mitteilte, wird in den Hallen verpresster Plastikmüll gelagert. Es kam zu erheblicher Rauchentwicklung. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.