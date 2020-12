"Nepalmed e.V." heißt die Hilfsorganisation des Arztes. Zwanzig Jahre ist es her, dass er als Medizinstudent das erste Mal in Nepal war, seitdem kümmert sich Drews und sein Verein um das Gesundheitswesen in einer der entlegensten Regionen der Erde. "Wir unterstützen die Menschen mit ganz konkreten Projekten wie dem Bau von Wasseraufbereitungsanlagen, Photovoltaikanlagen, oder OP-Räumen", erzählt der Arzt. Man habe einen Bus angeschafft, um die Patienten aus den Dörfern abzuholen und hoch zum Hospital zu bringen, damit sie nicht mehr an einen Baumstamm gebunden werden und in einem Tuch von zwei Männern hochgetragen werden müssen, wie es sonst der Fall sei.