Fünf Monate nach Beginn der Bauarbeiten an der neuen Bahnbrücke in Großbothen steht jetzt die wichtigste Etappe an. Am späten Freitagabend wird der Zugverkehr zwischen Grimma und Döbeln eingestellt, um die alte Brücke abzureißen. Danach wird die neue Bahnbrücke mit speziellen Hydraulikpressen eingeschoben. Es werden neue Schienen gebaut und ans Netz geschlossen. Montag früh sollen bereits wieder Züge fahren können.