Im Grimmaer Ortsteil Böhlen startet ab Montag der Neubau der Oberschule. Zunächst werden eine Bushaltestelle, eine Wendeschleife und ein öffentlicher Parkplatz gebaut. Oberbürgermeister Matthias Berger sagte, die veranschlagten Gesamtkosten lägen mittlerweile bei 10,6 Millionen Euro. "Das ist die größte Baumaßnahme, die wir in Grimma vielleicht je hatten, die wir selbst gebaut haben", so Berger. Grimma muss mit etwa sechs Millionen Euro fast 70 Prozent der Kosten selbst tragen. Ziel ist es, im September 2021 mit der ersten Klasse in das ganz neue Schulgebäude einzuziehen.