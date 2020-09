Am 23. April 2019 brach in den frühen Morgenstunden das Feuer aus. Die Flammen fraßen sich vom ersten Obergeschoss bis hinauf in den Dachstuhl. Der Betreiber des "Reußischen Hofes" kam bei dem Brand ums Leben. Er starb an einer Rauchgasvergiftung. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK