Seit Anfang 2018 war Wermsdorf als Lagerort im Gespräch . Eine Einlagerung sei dort nicht möglich, weil keine geeigneten Regale vorhanden sind. Als Interimslösung hat das Landesamt für Denkmalpflege nun sein eigenes Depot Ottendorf-Okrilla vorgesehen. Trotzdem werde an einem Zentraldepot weiter gearbeitet, hieß es. Dort sollen wertvolle Stücke auch ausgestellt werden. Die geschichtlich bedeutendsten Bauteile sollen Restauratoren und Handwerkern bei der Ausbildung und Wissensvermittlung helfen. Das hatte auch der Förderverein in Trebsen jahrelang praktiziert, der die alten Bestände auch dafür einlagerte. Sie kamen von Denkmaleigentümern, die bei Abbrüchen dazu verpflichtet sind, bauhistorische Einzelteile zu bewahren. Die Regierungsmehrheit von CDU und SPD sprach sich 2018 gegen eine Übernahme der Bauteilesammlung in staatliche Hände aus. Nun kümmert sich das Landesamt für Denkmalpflege nur um rund zehn Prozent des Bestandes.

Die anderen 90 Prozent in Trebsen ziehen nicht mit um. Sie sollen bis Frühjahr 2020 an Interessenten verkauft werden, die sie benötigen, sagte Uwe Bielefeld. Der Förderverein Rittergut Trebsen muss das Areal in einer ehemaligen Papierfabrik räumen. Der Standort gilt als hochwassergefährdet. Der Eigentümer bezahlt keine Schutzmaßnahmen, auch nicht den behördlich vorgeschriebenen Brandschutz, so Bielefeld. Daher muss der Verein die Bauteilesammlung auflösen.