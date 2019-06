An der Gleisstrecke zwischen Riesa, Oschatz und Dahlen hatten sich am Montag Feuer entzündet. Wie eine Bahnsprecherin MDR SACHSEN sagte, war es an mehreren Abschnitten zu Böschungsbränden gekommen. Ab Mittag musste deshalb der Zugverkehr eingestellt werden. Der Fernverkehr wurde teilweise über Falkenberg umgeleitet, allerdings mit großen Verspätungen. Als Ersatz für den Nahverkehr fuhren zwischen Riesa und Dahlen Busse.