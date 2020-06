Die Autobahn 14 ist wegen eines brennenden Lastwagens in Fahrtrichtung Dresden gesperrt worden. Ein Sprecher der Leipziger Polizei sagte, der Notruf sei gegen 6:20 Uhr bei den Rettungskräften eingegangen. Der Einsatz zwischen den Anschlussstellen Mutzschen und Leisnig laufe zur Stunde noch. Ein mit Presspappe beladener Sattelauflieger ist den Angaben zufolge aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Der Lkw-Fahrer konnte die Zugmaschine noch abkoppeln.



Laut MDR-Verkehrsdienst wird der Verkehr in Mutzschen von der Autobahn abgeleitet.