Mit einem Video zur "Jerusalema Dance Challenge" hat sich die Feuerwehr in Mutzschen selbst zum 150. Geburtstag gratuliert. Ein Fuß nach vorne, viermal auf den Boden tippen, aufs andere Beine wechseln und viermal mit dem Fuß auf den Boden tappen - Tanzend in den Fluren, in der Gerätehalle oder auf den Löschfahrzeugen feiern die Kameradinnen und Kameraden das Jubiläum. Zu sehen ist das Video auf der Youtubeseite der Feuerwehr.