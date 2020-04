Der Grimmaer Oberbürgermeister Matthias Berger hat mit einer besonderen Aktion Beschäftigten aus verschiedenen Supermärkten und Discountern für ihren Einsatz während der Corona-krise gedankt. Am Freitag übergab er Präsente. Insgesamt sollen 230 durch Mitarbeiter der Satdt verteilt werden. Sie bestehen aus einem Saunagutscheinen, einem Restaurantgutschein, einem Pflege- und Wellnessset, Schokolade, einer Blume und einem selbstgemalten Bild.

Durch die Pandemie sei allen bewusst geworden, dass auch die Verkäuferinnen und Verkäufer zu den systemrelevanten Berufen gehören, so Berger. Sie tragen Sorge dafür, "dass wir alle mit dem weiter versorgt werden können, was unser tagtägliches Überleben sichert." Auch wenn viele Menschen Großartiges leisteten, "war es mir wichtig, einmal die Verkäuferinnen und Verkäufer, die man sonst als selbstverständlich hinnimmt, einmal in den Vordergrund zu rücken", begründet Berger die Aktion.