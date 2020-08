Im Hort "Pfiffikus" der Grundschule Grimma-Süd ist am Donnerstag ein positiver Fall von Covid-19 festgestellt worden. Die Stadtverwaltung teilte mit, es sei ein neunjähriges Kind aus Grimma betroffen. Das Gesundheitsamt des Landratsamtes ordnete daraufhin häusliche Quarantäne an.

Am heutige Freitag werden alle Betroffenen, die mit dem Mädchen Kontakt hatten, auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes in der Einrichtung einem Abstrich im Nasen-Rachenbereich unterzogen. Ergebnisse sollen am Sonnabend vorliegen. "Alle Eltern wurden sofort in Kenntnis gesetzt", teilte die Stadt mit. Die Horteinrichtung bleibt bis zum 23. August geschlossen.