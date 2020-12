In der Collm-Klinik Oschatz muss positiv auf Corona getestetes Personal ab sofort die Betreuung von Covid-19-Patienten übernehmen. Wie das Landratsamt Nordsachsen mitteilte, kann nur so der Krankenhausbetrieb aufrecht erhalten werden. Chefarzt Mario Günther sagte, die Klinik sei in zwei streng voneinander getrennte Hälften geteilt. Mehr als 40 Mitarbeiter und Patienten seien infiziert.