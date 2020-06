Maskenpflicht erhitzt die Gemüter

In Sachsen erhitzt die Mund-Nasen-Bedeckung die Gemüter. So hat MDR SACHSEN eine Zuschrift aus Großröhrsdorf erreicht. Eine Pflegekraft, die auch Corona-Erkrankte versorgt, beklagt dabei den ihrer Meinung nach zu sorglosen Umgang vieler Menschen mit dem Mundschutz. Täglich sehe sie in Geschäften, Praxen und öffentlichen Verkehrsmitteln, dass viele Menschen entweder gar keinen Mund-Nasen-Schutz tragen oder falsch. "Das Ding MUSS auch über die Nase", so die Pflegekraft.

Da wäre so wichtig, dass der Mundschutz richtig getragen wird, sonst kann man es gleich lassen. Diese Leute haben bestimmt noch nie jemanden ums Atmen kämpfen sehen. Pflegekraft aus Großröhrsdorf In einem Schreiben an MDR SACHSEN

Viele andere verweigern dagegen das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes, unter anderem in Einkaufsmärkten und bei Demonstrationen. Auf dem Facebook-Kanal von MDR SACHSEN haben sich etliche Menschen zu Wort gemeldet, die die Maskenpflicht in Freizeitparks ablehnen. Dort heißt es unter anderem: "An der Luft unter freiem Himmel mit Maske geht gar nicht. Und alle machen diesen Maskenquatsch mit", "Mit Maske, ihr spinnt doch langsam. Eltern, die ihren Kindern Masken aufsetzen, sind für mich nicht sauber im Kopf" oder "Nein danke. Wem es Spaß macht, mit dem Lappen die ganze Zeit dort umher zu laufen. Da setze ich mich lieber auf's Rad und fahre ohne Maske in die Natur."

Weitere Rechtsverordnung Ende Juni in Aussicht

Ministerpräsident Michael Kretschmer setzte beim ersten Bürgergespräch nach der coronabedingten Zwangspause in Grimma zugleich mögliche weitere Lockerungen und eine weitere Rechtsverordnung für Ende Juni in Aussicht. Zudem betonte der Ministerpräsident, dass Sachsen nach den Sommerferien und mit dem neuen Schuljahr vom derzeitigen eingeschränkten Regelbetrieb Abstand nehmen will. "Wir wollen wieder Regelbetrieb."

Hotels sollen Wellnessbereiche wieder öffnen