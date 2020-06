All das geht aus der Antwort des sächsischen Justizministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linken hervor. Woher das Material kommt, ist den Angaben zufolge nach wie vor unklar. Die Frage nach Helfern oder Mitwissern des 45-Jährigen beantwortete das Justizministerium unter Verweis auf laufende Ermittlungen nicht. Das Landeskriminalamt sei am 11. Februar per E-Mail über die Erkenntnisse des Militärischen Abschirmdienstes MAD informiert worden. Die innenpoltische Sprecherin der Linken, Kerstin Köditz, kritisierte in diesem Zusammenhang, dass der Bundeswehr-Geheimdienst offenbar schon seit mehreren Jahren Verdacht gegen den Soldaten hegte, die Ermittlungsbehörden jedoch erst sehr spät eingeweiht habe.