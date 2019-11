Die Polizeidirektion Leipzig hat eine gesonderte Ermittlungsgruppe für den Raum Wurzen eingerichtet. Grund ist die sprunghafte Zunahme von Wohnungseinbrüchen und Diebstählen in der Region. Der Polizei zufolge sind seit Anfang Oktober so viele Anzeigen eingegangen wie im gesamten Vorjahr. In den anderen Regionen ging die Zahl der Diebstähle und Einbrüche dagegen zurück. Die Polizei vermutet Beschaffungskriminalität hinter der Serie im Raum Wurzen. Verantwortlich sei wahrscheinlich ein eher kleiner Täterkreis.