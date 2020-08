Im Hotel Kloster Nimbschen bei Grimma ist am Samstagabend in die Hochzeitssuite eingebrochen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden ein Rucksack sowie die Portemonnaies von Braut und Bräutigam gestohlen. Der Diebstahl fiel auf, als der frisch gebackene Ehemann nach dem schlafenden Baby im Hotelzimmer schauen wollte. Das Kind blieb unversehrt.