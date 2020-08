Am frühen Mittwochmorgen ist die Feuerwehr zu einem Großeinsatz nach Roda bei Grimma ausgerückt. Wie die Polizei mitteilte, war es zu einem Streit zwischen Vermieter und Mieter in einem Wohnhaus gekommen. In der Folge wird angenommen, dass absichtlich Buttersäure am Eingang des Wohnhauses und an den Briefkästen verschüttet wurde.

Der Buttersäure-Anschlag sorgte für einen Großeinsatz von Feuerwehren und Gefahrenzug in Roda. Bildrechte: Medienportal Grimma