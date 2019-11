In dieser Ausbildung werde ein breites Wissen vermittelt - von Geologie über Gewässer, Bodenklimakunde, kulturelle Besonderheiten. Die Ranger würden auch didaktisch ausgebildet, um Gruppen zu führen und Wissen zu vermitteln. Die Ausbildung dauert insgesamt 120 Stunden und findet immer samstags statt. Dazu gibt es am Dienstag einen Informationsabend in den Räumen des Landschaftspflegeverbandes am Nikolaiplatz in Grimma.