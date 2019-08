In Mügeln eröffnet das sogenannte Geoportal "Erlebniswelt Kaolin" . Im ehemaligen Bahnhofsgebäude der Schmalspurbahn ist ein Besucher- und Informationszentrum sowie ein Ausstellungshaus mit Informationen rund um den Rohstoff Kaolin entstanden. Besucher können mit der Döllnitzbahn anreisen, die früher das Kaolin abtransportierte.

Mit dem Geoportal Mügeln werde der Nationale Geopark Porphyrland um einen Besuchermagneten reicher, ist die Stadtverwaltung überzeugt. Das Porphyrland erstreckt sich von den Hohburger Bergen zum Collm, dem Kirchbruch Beucha bis hin zum Rochlitzer Berg.



Für Besucher ist das Geoportal in Mügeln ab dem Wochenende zugänglich. Kaolin ist auch als Porzellanerde bekannt. Das helle Gestein wird insbesondere in der Porzellan- und Papierindustrie verwendet, kann aber zermahlen auch in Pudern als Grundstoff Anwendung finden.