In Altenhain bei Trebsen sind an diesem Wochenende zum ersten Mal die neu gegossenen Glocken für die Kirche "St. Johanna" erklungen. Die Bronzeglocken wurden im September in einer Glockengießerei in Nordrhein-Westfalen gegossen, nachdem die alten Eisen-Glocken aufgrund von "Altersschwäche" ersetzt werden mussten. Diese haben nun einen Platz im Freien auf dem Kirchgelände bekommen.